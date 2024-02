Uma mulher, identificada como Camila Sarah dos Santos, foi assassinada a tiros no início da manhã desta segunda-feira (26), na localidade conhecida como Quarta Etapa, no bairro Queimadas, em Itabaiana. A informação do feminicídio foi confirmada pela Polícia Militar do município.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. De acordo com informações preliminares, a vítima estava em uma moto, quando recebeu alguns tiros.

A PM foi chamada por populares, mas quando chegaram no local constataram que Camila já estava morta.

Fonte A8