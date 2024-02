Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam mais de 3Kg de maconha no município de Nossa Senhora do Socorro. Durante a ação, nesse domingo (25), uma mulher foi presa por suspeita de associação para o tráfico de drogas.

A equipe do BPChoque realizava rondas de rotina no Conjunto Marcos Freire III, quando avistou um homem segurando uma sacola plástica. No momento em que percebeu a presença da viatura, o suspeito arremessou a bolsa no chão e, em seguida, correu para dentro de uma residência.

Os policiais estranharam a atitude e revistaram o material. Como resultado, os agentes apreenderam 3,2Kg de maconha, prensados em seis tabletes.

Após o flagrante, a equipe policial tentou localizar o homem que havia descartado a sacola anteriormente. Durante o cerco, o suspeito pulou o muro e fugiu pelos fundos da casa com destino ignorado.

Uma mulher, que também estava no imóvel, foi presa por suspeita de associação para o tráfico de drogas e por contribuir com a fuga do suspeito.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, para onde seguem as investigações.

Fonte: Ascom PM/SE