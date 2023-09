Na noite dessa quinta-feira, 21, um homicídio foi registrado no Bairro São Cristóvão, no município de Itabaiana. A vítima foi identificada com pré-nome Edson.

De acordo com a Polícia Militar, a Guarnição Tático 31 foi acionada por volta das 19h30 para verificar um suposto homicídio no bairro. No local, os policiais constataram o crime e buscaram informações com moradores da região.

Populares informaram que a vítima, um comerciante, havia sido atingida por disparos de arma de fogo. O autor do crime teria pulado o muro da residência, localizada nos fundos da mercearia do homem, e efetuado os tiros.

A vítima morreu no local. Já o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na investigação, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

