Auxílio emergencial: segunda parcela começa a ser paga na próxima semana

O auxílio emergencial corresponde ao pagamento de R$ 600 mensais, por até três meses, a milhões de brasileiros prejudicados pela pandemia de Coronavírus.

Aliás, o pagamento desse benefício se iniciou no último mês, enquanto a quitação da segunda parcela deve ter início na próxima semana. Abaixo, confira os requisitos para recebimento do benefício e as previsões de pagamento.

Auxílio emergencial: O que é e quem tem direito ao benefício?

Esse benefício de R$ 600 é destinado aos trabalhadores que não possuem renda fixa no Brasil.

Dessa forma, estão abarcados os desempregados e autônomos, por exemplo, enquanto aqueles que possuem emprego formal ou recebem benefícios previdenciários são excluídos do rol de beneficiários.

São requisitos para o recebimento dos valores do auxílio emergencial pelo período de um trimestre:

Ser maior de idade, ou seja, 18 anos ou mais;

Não possuir emprego formal com anotação em carteira de trabalho (CTPS), com exceção dos trabalhadores intermitentes, que possuem direito ao auxílio emergencial;

Também, não ser agente público, inclusive temporário ou exercer mandato eletivo;

Ainda, não ser beneficiário da previdência (aposentados, pensionistas e quem recebe benefícios ou salário-maternidade) ou de auxílio assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de repasse de finanças, com exceção do Bolsa Família;

Compor família cuja renda mensal total seja de até R$ 3.135 ou, por membro, de até meio salário mínimo (R$ 522,50);

Não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70;

Por fim, ser MEI, autônomo, trabalhador informal ou desempregado, assim como contribuinte individual facultativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Pagamento da segunda parcela se inicia na próxima semana

O pagamento do auxílio emergencial se iniciou ainda no mês de abril. Contudo, uma vez que é composto por três parcelas, são aguardadas as quitações da segunda e terceira parte do benefício.

No dia 20 de maio, assim, será iniciado o pagamento da segunda parcela de R$ 600. Nessa data serão liberados os valores para quem indicou uma conta digital para acesso ao benefício.

Por outro lado, para quem deseja realizar o saque nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) ou Casas Lotéricas o pagamento será realizado a partir do dia 30 de maio.

Por fim, essas datas apenas abarcam quem já recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial no mês de abril, sendo que ainda não existe indicação de pagamento da segunda parte dos R$ 600 para quem ainda não foi aprovado ou aguarda o pagamento da primeira.