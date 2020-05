Combate Ao Coronavírus Na Feira De Campo Do Brito Demonstra O Cuidado E A Responsabilidade

A prefeitura de Campo do Brito realizou mais uma medida de prevenção e combate ao coronavírus no município, nesta sexta-feira (08). Depois da desinfecção das bancas utilizadas pelos comerciantes, seguindo as recomendações dos Órgãos de Saúde, a Feira Livre foi fechada de forma estratégica com regulamentações e disciplinas. A Gestão Municipal preparou uma estrutura com seis acessos monitorados por profissionais da saúde e segurança. Em cada entrada, uma equipe estava preparada para receber a população com a higienização das mãos e orientações sobre a circulação na feira. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde instalou dois novos lavatórios portáteis para que os frequentadores possam higienizar as mãos, reduzindo as chances de contágio pelo novo coronavírus.

Outra medida tomada foi o distanciamento significativo das bancas, organizando o fluxo de pessoas e evitando assim aglomerações. As pessoas que de alguma forma não conseguiram adquirir a máscara, não foram impedidas de realizar as suas compras, pois a Secretaria Municipal de Saúde realizou a entrega de máscaras de forma individual para que todos pudessem circular na feira com mais segurança.

A prefeitura de Campo do Brito está cuidando da saúde da população. Na luta contra o coronavírus, o apoio da sociedade é muito importante. A orientação principal é para que as pessoas evitem sair de casa e não esqueçam que o uso da máscara é obrigatório.

SECOM/PMCB