Defensoria Pública recomenda à Prefeitura de Aracaju Lockdown

O índice de pessoas infectadas pelo Coronavírus (Covid-19) vem crescendo no Estado de Sergipe e, em Aracaju, já são 1252 casos confirmados, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 12, pela Prefeitura Municipal de Aracaju. Esse resultado vem preocupando a Defensoria Pública do Estado que expediu, através do Núcleo de Direitos Humanos, uma recomendação para que o município determine lockdown pelo prazo mínimo de oito dias para reduzir o número de contágios e ocupação de leitos nos hospitais, evitando um colapso na saúde.

O lockdown é uma medida mais extrema de confinamento e isolamento social com fechamento total do comércio, exceto atividades essenciais. Em geral, inclui também o fechamento de vias e proíbe deslocamentos e viagens não essenciais.

Na Recomendação, a Defensoria Pública pleiteia a decretação do lockdown para endurecimento das medidas aplicadas para conter o Covid-19 com fechamento de todo o comércio em Aracaju, salvo atividades essenciais; tornar obrigatória a permanência das pessoas em suas respectivas residências, através de medidas coercitivas que sejam amplamente divulgadas na imprensa, além de realizar frequentemente a fiscalização e aplicação de multa àqueles que saírem de casa sem a devida comprovação da necessidade; manutenção do fechamento das escolas, faculdades, universidades e demais instituições de ensino, particulares e da rede pública, assim como de museus, cinemas, teatros e demais atividades culturais e de lazer.

De acordo com o defensor público e diretor do Núcleo de Direitos Humanos, Sérgio Barreto Morais, está havendo um aumento substancial da taxa de ocupação de leitos hospitalares. “Um estudo da Universidade Federal de Sergipe com a colaboração de outras universidades do país, aponta que a suspensão das medidas de distanciamento social foi precoce e, neste momento, passamos por um período de descontrole da epidemia em Sergipe.

Além de um aumento de casos, o que era esperado, temos tido um grande aumento da taxa de ocupação de leitos nos hospitais, o que vem nos preocupando. Continuando as taxas atuais, em pouco mais de uma semana, a quase totalidade de leitos hospitalares, incluindo UTI, estarão ocupados”, apontou.

O Lockdown já vem sendo decretado em algumas cidades dos estados do Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará.

Assessoria de Comunicação