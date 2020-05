Dez policiais militares foram testados positivo pelo Covid-19 e 44 estão afastados preventivamente

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Militar de Sergipe divulgou boletim do número de casos confirmados de Covid-19 na corporação. De acordo com os dados informados, 10 testaram positivos para o novo Coronavírus e 44 estão afastados preventivamente, seja por contato com os testados positivo, ou por apresentar sintomas e ainda não têm confirmação.

Ainda de acordo com o boletim, seis policiais estão curados, 48 casos foram descartados e 116 atendimentos de síndromes respiratórias foram realizados. Os policiais militares contam com um atendimento médico por telefone, caso haja sintomas, o número do Plantão Médico divulgado é (79) 99191-3012.

A Polícia Militar está exposta nas ruas no combate a violência e sujeitos à contaminação.

Fonte A8