Fracassos em licitações têm deixado a maioria dos Estados à beira de zerar estoques de medicamentos essenciais para o uso de respiradores por pacientes graves da covid-19, como sedativos. Segundo levantamento do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), 13 de 20 tentativas recentes de comprar fármacos do tipo terminaram sem ofertas ou com propostas acima do edital. O motivo, segundo representantes da indústria, é a alta demanda dos produtos.

O analgésico opióide “fentanil”, por exemplo, está em falta em Amazonas, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins e São Paulo. Outras cinco unidades federativas têm produto disponível para menos de uma semana. Os dados foram apresentados ontem à comissão da Câmara dos Deputados que trata da covid-19.

Estado com maior número de casos e óbitos, São Paulo tem estoques zerados de 10 dos 22 produtos usados para entubar pacientes listados pelo conselho. Outros cinco se esgotam em menos de uma semana, segundo os dados do Conass.