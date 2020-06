Na quinta reunião que acontece entre as quatro equipes que estão disputando a segunda fase do estadual e a Federação Sergipana de Futebol desde o mês março, ficou acordado que o campeonato sergipano voltará no dia 25 de junho.

A reunião aconteceu nesta quarta-feira, 17, na sede da federação e foram definidas três mudanças no regulamento:

Os clubes podem contratar os atletas que não tenham mais vínculo com as equipes que disputaram a primeira fase do estadual;

A janela de contratação e inscrição é até o último dia útil antes da rodada final;

Será aplicada a nova regra da FIFA com cinco substituições por partida.

Outra decisão tomada na reunião foi sobre o mando de campo, todas as partidas serão realizadas na Arena Batistão, em Aracaju. A FSF também definiu que vai auxiliar na testagem dos atletas e profissionais das equipes, exceto do Confiança que já realizou, por conta própria, na última terça-feira.









Retomado das atividades do futebol sergipano

O Governo do Estado de Sergipe divulgou na última segunda-feira (15) detalhes do plano para retomada da economia do estado, o início do plano está previsto para o dia 23 de junho e deve ser realizado de forma gradativa em seis semanas por região.

O plano foi dividido em três fases e por cores. A retomada das atividades do futebol sergipano foi incluída na primeira fase chamada de bandeira laranja. Inicialmente apenas os treinos das equipes profissionais serão liberados seguindo todos os protocolos para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus.

FSF/Ne