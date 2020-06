“A CGU fez um cruzamento de dados considerando os dados de pagamento do auxílio emergencial até o dia 31 de março de 2020. E fez um cruzamento com a folha de pagamentos dos agentes públicos estaduais e municipais do mês de fevereiro de 2020. Então foi feito esse confronto com base no CPF indicado nas duas bases e se chegou a esse número”, disse o superintendente da CGU, Cláudio Canuto.

“O público do Auxílio Emergencial foi dividido em três: os que faziam parte do Cadastro Único, extra Cadastro Único e Bolsa Família. Para o do extra Cadastro Único, houve uma ação do beneficiário em acessar o site ou aplicativo da Caixa para requerer benefício. No caso do público do Cadastro Único e Bolsa Família foi automático. Por outro lado, também há a possibilidade do CPF ter sido utilizado de forma indevida”, informou o superintendente.

Outra possibilidade é de que informações desatualizadas tenham ocasionado o recebimento do benefício. Nesse caso, o servidor deve efetuar a devolução do recurso e, assim que possível, comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município onde reside para fazer a atualização. “Pode ser que nos cadastros não constem atualizações relativas à emprego formal”, explicou Canuto.