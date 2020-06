A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 17, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 497 novos casos registrados e mais 19 óbitos. Em Sergipe, 16.807 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 383 morreram. Um caso confirmado teve alteração de endereço, e foi transferido de Muribeca para o município de Aracaju.

Das 19 vítimas, cinco são de Aracaju: uma idosa de 91 anos, sem comorbidades; mulher de 66 anos, sem comorbidades; homem de 87 anos, com hipertensão, amaurose e hipoacusia; uma mulher de 49 anos, com doença respiratória crônica; e um senhor de 71 anos, com hipertensão, diabetes e cardiopatia.

A maioria das mortes registradas nesta quarta foi de pacientes que viviam no interior do Estado: de uma mulher de 61 anos, de Aquidabã, com hipertensão; uma idosa de 88 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidades; um homem de 45 anos, itabaianense, sem comorbidades; dois idosos moradores de Malhador, de 78 anos, sem comorbidades, e de 70 anos, com diabetes e hipertensão; duas residentes de Estância, de 79 anos, sem comorbidades, e de 71 anos, com obesidade; de Itabaiaininha, um idoso de 87 anos, com hipertensão e cardiopatia; um homem de 70 anos, de Itaporanga, sem comorbidades.

Há ainda os óbitos de um homem de 91 anos, morador de Campo do Brito, com doença hematológica crônica; de homem de 71 anos, de Simão Dias, sem comorbidades. Três mortes foram de Nossa Senhora do Socorro: homem de 81 anos, sem comorbidades; uma jovem de 28 anos, com diabetes; e uma mulher de 77 anos, com obesidade.

São 6.213 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 36.168 exames e 19.361 foram negativados. Estão internados 474 pacientes, sendo 180 em leitos de UTI (96 na rede pública, sendo 95 adultas e 1 pediátricas; e 84 na rede privada, sendo 81 adultas e 3 pediátricas) e 294 em leitos clínicos (195 na rede pública e 99 na rede privada). São investigados mais 18 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br