Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Neópolis e Santana de São Francisco apreendeu em flagrante um adolescente por prática de ato infracional de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. A vítima é a irmã dele, também menor de idade. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 25, em Santana de São Francisco.

De acordo com as informações policiais, havia, contra o adolescente, uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima. A medida protetiva foi deferida no sábado, 23.

Mesmo diante da decisão judicial, o adolescente permaneceu a praticar atos criminosos contra a vítima, de forma contumaz, nos dias subsequentes. Diante disso, foi representado pela internação provisória do adolescente.

O adolescente já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.