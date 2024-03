Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar familiares com uma faca no município de Lagarto. O flagrante aconteceu nessa terça-feira 26.

Os militares foram acionados pelo Ciosp para verificar a informação de que um homem, em estado de embriaguez, estava agredindo seus dois irmãos. Uma das vítimas relatou que chegou a ser ameaçada com uma faca.

Após a denúncia, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito dentro da casa de um vizinho.

Diante do flagrante, o suspeito levou os policiais até o local onde a faca utilizada para realizar as ameaças havia sido descartada.

O homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE