O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio que vitimou um homem em janeiro deste ano na Avenida dos Trabalhadores, no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Um dos suspeitos já foi preso, enquanto o outro continua foragido. A imagem de Wellington Matias do Nascimento foi divulgada nesta sexta-feira, 28.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 27 de janeiro. Na data do crime, a vítima estava transitando na via pública, se dirigindo do trabalho para sua residência quando foi surpreendida pelos suspeitos. Os investigados estavam em uma motocicleta e atiraram contra a vítima, que estava em um carro.

A vítima perdeu o controle do veículo, colidiu contra um imóvel e foi a óbito no local. Após diligências, o DHPP identificou os dois suspeitos de praticar o crime e representou pelas respectivas prisões, sendo cumprido um dos mandados de prisão na semana passada, com a captura do suspeito de conduzir a motocicleta.

O outro investigado, suspeito de efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, identificado como Wellington Matias do Nascimento, conhecido por “Tutu” ou “Ezinho”, ainda não foi localizado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.