Joselildo Almeida Pank (PSDB), tido como o maior puxador de votos em todos os partidos que ali passou , o vice-prefeito atual do munícipio de Canindé de São Francisco tem um currículo invejável, mais votado em varias campanhas, com 3 mandatos como vereador, e presidente eleito da Câmara em um dos mandatos.

Entre os demais vereadores, é conhecido como um homem de palavra, parceiro e dedicado. Segundo informação entre os amigos, Pank gosta de estar com o povo, sempre dando retorno daquilo que se pede a ele. Um amigo, um irmão, um pai, um avô, homem do bem. Uma pessoa que se não puder somar, jamais ele diminuiria, relatou um amigo bem próximo de Pank.

A noticia do seu nome sendo indicado a vice-prefeito na chapa do pré-candidato Machadinho foi recebido com festa na emissora e logo se manifestou nas redes sociais

