Em operação desencadeada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio operacional da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), Polícia Penal e Canil da Guarda Municipal de Aracaju, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro decisões judiciais de busca e apreensão domiciliar. O objetivo da ação policial foi combater o tráfico de armas de fogos, munições e acessórios. A operação ocorreu nesta sexta-feira, 28, e foi desencadeada a partir de uma apreensão feita pelo Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), no dia 7 de maio, no bairro Santos Dumont.

Segundo informações policiais, na ação policial de maio, o BPRp localizou vasto acervo bélico, contendo armas de fogo de elevado potencial vulnerante, centenas de munições de mesmo calibre, coletes balísticos, vestimentas táticas, miras holográficas, além de carregadores de pistola e fuzis comumente utilizados em operações de guerra, entre outros acessórios bélicos.

A partir das informações apresentadas pelo BPRp, a Polícia Civil continuou investigações e identificou os responsáveis pelo material bélico. Diante da identificação dos suspeitos, o Cope solicitou os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliares, os quais foram deferidos pela Justiça e cumpridos na manhã desta sexta-feira, 28.

Dos mandados de prisão cumpridos nesta operação, um dos presos teve a decisão judicial cumprida no sistema prisional, já que ele se encontrava custodiado em um presídio do estado de Sergipe. Com ele, foram apreendidos objetos ilícitos, drogas e um celular.

As investigações continuam em andamento, titularizadas pelo Cope. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a apuração policial sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.