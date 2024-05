Uma denúncia anônima levou a uma operação policial da Delegacia de Capela no povoado Miranda, após suspeitas de tráfico de drogas e armazenamento inseguro de botijões de gás. A ação policial ocorreu após monitoramento policial. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9.

Durante a abordagem, foram encontrados oito botijões de gás e uma busca resultou na descoberta de drogas, uma balança de precisão e dinheiro. O suspeito foi detido e levado à Delegacia de Capela, enquanto os botijões foram apreendidos como evidência do crime.

A comunidade local descreve o investigado como uma figura intimidadora, gerando medo entre os residentes.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido