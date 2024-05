A Delegacia de Itabaianinha divulgou imagens do suspeito do homicídio que vitimou um homem e da tentativa de feminicídio de uma mulher no último dia 6 de maio. A imagem do homem identificado como suspeito do crime foi divulgada nesta quinta-feira, 9.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram na Travessa Alcino Carvalho, em Itabaianinha. Os crimes foram praticados com golpes de faca.

Na apuração policial, a Delegacia de Itabaianinha identificou o homem suspeito da prática do homicídio e da tentativa de homicídio. O nome do investigado é Bruno de Jesus Silva Nascimento, conhecido como “Ney”.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a localização e a prisão do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.