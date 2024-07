O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou imagem do suspeito do homicídio que ocorreu em junho deste ano no bairro Industrial. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 24.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 15 de junho, na Rua Julieta Pereira Alves.

A vítima foi um homem, que não residia na rua onde ocorreu o crime. Antes de ser vítima do crime, ele estava em um bar próximo ao local do fato.

A Polícia Civil solicita que informações que possam levar à identificação da autoria do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.