Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam um homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 13, no conjunto Maria do Carmo, em Própria.

Segundo o delegado Diego Declerc, as diligências tiveram início após duas pessoas vítimas de ameaça denunciarem o caso na delegacia. O suspeito teria ameaçado as vítimas em momentos distintos e também feito disparos em via pública.

Os policiais civis deram início às investigações e localizaram o suspeito ingerindo bebidas alcoólicas em um bar no Conjunto Maria do Carmo. Após ele liberar o acesso à sua residência, a equipe encontrou um revólver calibre 38 com quatro munições.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde o procedimento foi registrado. Após o pagamento de fiança, ele foi liberado, mas responderá criminalmente pelos crimes de ameaça e posse ilegal de arma.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.