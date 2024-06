Na tarde desta quinta-feira, 13, uma ação da Superintendência da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Estância e do Departamento de Fiscalização de Armas e Explosivos (Defae) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) interditou uma fábrica ilegal de fogos de artifício em Estância. O estabelecimento funcionava sem a autorização oficial do Defae e do Corpo de Bombeiros.

Segundo o delegado Érico Xavier, responsável pelo caso, a operação investigou outras fábricas de fogos de artifício em Estância. Em um dos estabelecimentos, os policiais constataram diversas irregularidades, sendo necessário interditar o local e que todos os funcionários fossem à delegacia para prestar esclarecimentos.

O delegado disse que se surpreendeu com diversos fogos de artifícios totalmente em desacordo com as leis oficiais. “Constatamos irregularidades nos insumos, no armazenamento e manuseio dos artefatos. Todos os responsáveis foram à delegacia e serão autuados em flagrante”, informou.

A operação que resultou na interdição do local teve a cooperação do Defae responsável pela fiscalização na fabricação e manuseio de armas e explosivos.

De acordo com Cristina Souza, chefe do Defae, a fabricação de fogos de artifício necessita da autorização do Departamentoe/ou Corpo de Bombeiros. “Chegamos ao local no momento em que eles estavam fabricando esses fogos. O estabelecimento não tinha nenhuma autorização oficial para funcionar”.

A Polícia Civil e o Defae reintegram a importância da população denunciar fábricas ilegais de fogos de artifício através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.