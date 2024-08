Equipes das Delegacias de Itabaianinha e Arauá cumpriram dois Mandados de prisão preventiva contra um homem investigado por diversos furtos em Arauá e um roubo em Itabaianinha. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 30, e foi divulgada nesta quarta-feira, 31.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, o investigado já coleciona inúmeros processos judiciais por crimes contra o patrimônio.

“Nos últimos meses, só em Arauá, foram contabilizados vários boletins de ocorrência de furto qualificado mediante escalada ou rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, bem como um roubo junto a outras pessoas em Itabaianinha”, detalhou o delegado.

Diante de tais fatos, e continuidade delitiva, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado. “No dia 25 de Julho foi expedido o primeiro mandado por Itabaianinha, e nesse dia 30 de julho foi expedido o segundo mandado por Arauá”, acrescentou o delegado Gustavo Mendes.

Em interrogatório, o suspeito negou os crimes. Ele será submetido à audiência de custódia, estando à disposição do Poder Judiciário das Comarcas de Itabaianinha e Arauá.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.