Em uma ação conjunta, equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro e do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Aracaju prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência. A ação policial ocorreu no último sábado, 27, e foi divulgada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, o homem é suspeito de perseguir, ameaçar e agredir fisicamente a ex-companheira, além de invadir a residência da vítima.

Durante a ação policial, as equipes cumpriram o mandado de prisão contra o investigado. Também foi cumprida uma decisão judicial de busca e apreensão.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e, posteriormente, encaminhado à audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.