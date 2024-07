Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão temporária contra um homem suspeito de executar uma vítima com disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no dia 18 de maio deste ano, na Praça Chico Mendes, bairro São Conrado. A prisão foi divulgada nesta quarta-feira, 17.

Na data do crime, a vítima estava sentada em um banco da praça, quando o homem apontado como autor do crime se aproximou e efetuou os disparos. A vítima tentou fugir, mas o suspeito a perseguiu e só cessou os disparos ao vê-la cair no chão.

Segundo testemunhas, a motivação do crime está relacionada ao fato da vítima ter separado uma confusão envolvendo o suspeito e outro morador local, alguns dias antes, na mesma praça.

Diante disso, o DHPP representou pela prisão temporária, a qual foi deferida e efetivamente cumprida nessa terça-feira, 16.

As investigações continuam em andamento e o suspeito permanece custodiado à disposição da justiça.