Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem que descumpriu medida protetiva em favor de sua ex-companheira no município de Lagarto. O fato foi registrado na noite da última quarta-feira, 17.

Os policiais foram acionados após a denúncia de que um homem, inconformado com o fim do relacionamento, danificou o portão da casa de sua ex-companheira, na tentativa de entrar à força no local.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares também foram informados de que a vítima possuía medida protetiva em seu favor.

Após a constatação dos fatos, o suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom PM/SE