Policiais civis da Delegacia Regional de Neópolis cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência em situação de violência doméstica e familiar. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 17, e foi divulgada nesta quinta-feira, 18.

Segundo o delegado Kherton Rafael, o homem vinha sendo investigado desde o ano passado. “Quando foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, determinando que o investigado não se aproximasse da vítima, bem como não mantivesse contato por qualquer meio”, detalhou.

No decorrer da investigação, a unidade policial identificou que o homem vinha descumprindo as medidas judiciais. “Na última sexta-feira, a vítima noticiou o fato dos descumprimento à autoridade policial. Então, representamos pela prisão preventiva”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.