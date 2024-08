Luiz Carlos Batista dos Santos, popularmente conhecido como “Vereador Doidão”, enfrenta um sério processo judicial que pode resultar na perda de seu mandato ou até mesmo impedir sua diplomação caso o mesmo reja reeleito nas eleições deste ano. O processo, registrado sob o número 202463100061, foi movido pelo, jornalista, Cleiton Bianucci, vítima das ofensas, calúnias e difamações proferidas pelo vereador.

Em 25 de agosto de 2023, Luiz Carlos utilizou suas redes sociais para divulgar vídeos e áudios com ameaças e palavras injuriosas contra o jornalista. Nos vídeos, Luiz Carlos chamou o mesmo de “vagabundo”, “safado”, entre outras ofensas, e ameaçou agredi-lo fisicamente. Os ataques foram amplamente divulgados nas redes sociais e repercutiram na mídia televisiva.

Bianucci, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) no dia seguinte aos ataques e, em 13 de setembro de 2023, foi autuado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. Segundo documentos que constam no processo, Luiz Carlos (Doidão) confirmou as ofensas durante seu depoimento à autoridade policial, o que fortaleceu a acusação de Cleiton.

A defesa de Cleiton argumenta que as ofensas ultrapassaram o direito à liberdade de expressão e configuram crimes de injúria e difamação, conforme os artigos 139 e 140 do Código Penal.

“Embora vereadores gozem de imunidade parlamentar por suas palavras, opiniões e votos no exercício do mandato, esta imunidade não se aplica ao caso de Luiz Carlos. As ofensas proferidas por ele não guardam pertinência com o exercício do mandato e foram realizadas fora das dependências da Câmara Municipal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a imunidade só se aplica quando há relação entre as declarações e o exercício do mandato, o que não é o caso aqui,” comentou, Dr. Arllan.

Diante da gravidade das acusações e das evidências apresentadas, Luiz Carlos que é pré-candidato a reeleição corre um grande risco de perder seu mandato de vereador podendo também nem chegar a ser diplomado, caso chegue ao êxito.

A decisão final caberá ao Judiciário. Um fato parecido é o do ex-vereador por Itabaiana, Alex Henrique, bastante conhecido na região.

O mesmo teve seu mandato cassado após responder processo da mesma complexidade movido pelo ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Processo judicial 202463100061