O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu o inquérito policial instaurado para apurar o homicídio que vitimou um adolescente no dia 28 de janeiro deste ano, no Morro da Reação, na Zona Norte de Aracaju. Está sendo procurado Douglas Santos Rodrigues, apontado como executor do crime. A imagem dele foi divulgada nesta quinta-feira, 22.

Durante as investigações, o DHPP identificou que a vítima e seu irmão eram desafetos do executor, o que teria motivado o homicídio.

Após o assassinato do adolescente, as desavenças entre os familiares se intensificaram, chegando a envolver incêndios nas residências dos familiares, bem como um homicídio consumado e uma tentativa desse crime contra a vida.

O investigado como executor não foi encontrado para apresentar sua versão dos fatos.

O inquérito foi concluído com o indiciamento de Douglas Santos Rodrigues. Contra ele, há um mandado de prisão em aberto pela prática do homicídio no dia 28 de janeiro.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização do investigado Douglas Santos Rodrigues sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.