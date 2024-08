Monte Alegre de Sergipe, conhecido por sua rica história e população acolhedora, enfrenta uma crise financeira e administrativa que pode impactar diretamente o desenvolvimento do município. Informações recentes indicam que o município tornou-se inapto para receber novos convênios federais, um golpe duro em sua capacidade de implementar projetos essenciais para a comunidade.

De acordo com um documento do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Monte Alegre de Sergipe atrasou o repasse da parcela obrigatória do regime especial de precatórios referente ao ano de 2023, acumulando um débito de R$ 370.040,56.

Essa irregularidade foi confirmada pelo laudo da Divisão de Processamento e Cálculos do TJSE em 12 de dezembro de 2023.

O atraso no pagamento dos precatórios coloca o município em uma situação delicada, já que, conforme determinação do TJSE foi adotada medidas drásticas, incluindo a comunicação ao Ministério Público estadual e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para a apuração de possíveis infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Improbidade Administrativa.

Além disso, foi determinado que o Estado de Sergipe retenha os repasses previstos na Constituição Federal, depositando-os em uma conta especial vinculada ao município, gerida pelo Departamento de Precatórios, até o limite do valor inadimplido.

Essas ações visam garantir o pagamento dos precatórios, mas também resultam na suspensão da aptidão do município para celebrar novos convênios federais, conforme previsto no parágrafo único do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A administração municipal, liderada por Luciano Lino, tem enfrentado críticas pela gestão financeira e pelas consequências negativas das inadimplências.

A inaptidão para receber convênios federais pode comprometer projetos de infraestrutura, saúde, educação e outros setores fundamentais para a população local.

O cenário evidencia a necessidade de uma reavaliação urgente da política fiscal do município e da implementação de medidas que garantam o cumprimento das obrigações financeiras, como forma de restaurar a credibilidade do município junto aos órgãos federais e estaduais.

Sem essas mudanças, Monte Alegre de Sergipe pode enfrentar ainda mais dificuldades para atrair recursos e promover o desenvolvimento necessário para a qualidade de vida de seus cidadãos.

O presidente do TJSE, ao determinar essas medidas, sinalizou a gravidade da situação e a urgência de uma solução por parte da administração municipal. As próximas semanas serão cruciais para o futuro do município, que agora precisa urgentemente regularizar sua situação para evitar maiores consequências legais e financeiras.