Em troca de informações entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), o caso envolvendo a morte de dois irmãos e um cachorro foi esclarecido com a identificação do investigado. O caso ocorreu em 26 de agosto de 2022, em uma oficina no bairro Pereira Lobo, em Aracaju. Conforme apurado pelo DHPP, uma das vítimas estava devendo dinheiro ao autor do duplo homicídio, que possuía extensa ficha criminal. No decorrer da apuração policial, o investigado como autor do crime entrou em confronto com equipes do Cope, em 2023. O resultado da apuração policial foi divulgado nesta quinta-feira, 28.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, desde agosto de 2022, quando ocorreu o fato, a polícia realizou uma série de diligências. “Foram, ao todo, sete fases de investigações. Foram sete períodos de investigação, com quebra de sigilo de dados telefônico e telemático, para investigarmos a fundo todas as possibilidades, ciclo de relacionamentos e atuação profissional”, contextualizou.

Em agosto de 2023, houve o compartilhamento de informações com o Cope, que investigava um homem com extensa ficha criminal e envolvimento em homicídios, roubos e tráfico de drogas. “O Cope colheu informações que poderiam auxiliar o DHPP na elucidação da morte dos dois irmãos. Então, ao longo da investigação, ficou demonstrada uma relação entre esse homem e as vítimas”, revelou Tarcísio Tenório.

Como resultado das investigações e troca de informações entre o DHPP e a Cope, a apuração policial identificou que o investigado com longa ficha criminal por crimes de homicídio, tráfico de entorpecentes e roubos teria matado as vítimas. “O alvo do investigado era um dos irmãos, infelizmente, o outro irmão também foi executado. Um cachorro também foi atingido e morreu no local”, esclareceu o delegado.

A troca de informações ocorreu após o investigado entrar em confronto com as equipes policiais do Cope. “Essa ação do Cope ocorreu em 27 de setembro de 2023. Naquela data, ele estava portando uma pistola, munições e farta quantidade de drogas. Mesmo diante da morte do investigado, buscamos coletar mais elementos que pudessem demonstrar a motivação do crime”, complementou Tarcísio Tenório.

Com o resultado da troca de informações, a investigação foi concluída e o resultado do inquérito policial já foi encaminhado à Justiça. “Essas informações foram encaminhadas ao DHPP, e o caso foi encaminhado à Justiça com a autoria delitiva da morte dos irmãos e do cachorro. Inclusive, o Ministério Público entendeu que havia elementos do indício da autoria, mas com a morte do investigado, o caso foi arquivado ”, clarificou Tarcísio Tenório.