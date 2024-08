Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam uma dupla por suspeita de tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu nesse domingo, 4, no município de Lagarto, região Centro-Sul do Estado.

Os militares realizavam patrulhamento, quando um motorista por aplicativo os informou que havia sido alvo de disparos de arma de fogo durante um percurso solicitado por duas passageiras.

Segundo o condutor do veículo, uma das mulheres arremessou uma sacola plástica na rua ao perceber que estavam sendo alvo dos tiros.

Após verificação do trajeto, a equipe localizou uma sacola contendo uma quantidade de substância semelhante à maconha, além de R$ 907. As duas mulheres foram levadas à Delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Fonte: Ascom/PMSE