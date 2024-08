Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem após ele ter agredido a própria mãe. A situação ocorreu no Bairro Ponto Novo em Aracaju, no início da manhã desta quinta-feira, 15.

Os policiais realizavam patrulhamento, quando foram informados pelo Ciosp sobre denúncias de violência doméstica em uma residência. Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima ferida.

Segundo a idosa de 80 anos, o filho, que é usuário de drogas, a teria derrubado no chão da residência na tentativa de impedir que ela pedisse socorro.

Diante dos fatos, os policiais providenciaram atendimento para a vítima e encaminharam o caso ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAVG).

Fonte: Ascom/PMSE