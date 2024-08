Militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas ilícitas. O fato ocorreu na noite dessa quinta-feira, 8, no Conjunto Jardim I, município de Nossa Senhora do Socorro.

Durante o patrulhamento, os policiais receberam denúncias de populares indicando que um homem, em um carro, estaria comercializando drogas. Após buscas na região, a equipe localizou o veículo que estava sendo conduzido por um homem em atitude suspeita.

Na abordagem veicular, foram encontradas três embalagens contendo substância semelhante à cocaína. Diante do flagrante, o suspeito confessou aos policiais que, em sua residência, havia mais drogas prontas para serem comercializadas.

Já na casa do suspeito, foram encontrados diversos papelotes de cocaína, além de uma balança de precisão e sete munições, sendo seis já deflagradas e apenas uma intacta.

O caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas legais pertinentes.

Fonte: Ascom/PMSE