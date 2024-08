Policiais civis da Delegacia de Carmópolis prenderam em flagrante um homem de 19 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria irmã, uma criança de cinco anos. A prisão ocorreu nessa quarta-feira, 7, e foi divulgada nesta quinta-feira, 8.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, por volta das 15 horas, a unidade policial foi acionada pelo Conselho Tutelar de Carmópolis. “A respeito de um suposto abuso sexual de uma criança de cinco anos, cometido pelo seu próprio irmão, de 19 anos”, revelou.

Diante da denúncia, a equipe iniciou as diligências. “Colhemos as informações iniciais e tivemos a convicção de que realmente o crime teria ocorrido”, detalhou o delegado.

Durante as diligências, os policiais identificaram que, após a criança ser levada ao hospital pela mãe, o suspeito do crime fugiu do local do fato pela porta do fundo do imóvel.

Nas ação policial, a equipe verificou que, em uma mochila pertencente ao investigado, estava a roupa íntima da criança. “Continuamos as diligências e conseguimos localizar o investigado”, revelou.

O homem foi preso em flagrante próximo ao beco por onde ele havia fugido do local. “Ao ser preso, ele foi indagado e confessou o abuso da criança. Ele confessou ainda também que já havia abusado da irmã mais velha”, relatou o delegado Eurico Nascimento.

Além desses crimes, o suspeito confessou a prática de crime patrimonial em Tobias Barreto. “Onde ele trabalhou e depois furtou a quantia de R$ 1.150”, complementou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.