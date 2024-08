Na manhã de quarta-feira, 7, a Polícia Civil recuperou uma motocicleta, fruto de um roubo na capital do estado da Bahia. O crime ocorreu no ano de 2021 com o uso de arma de fogo. A motocicleta foi encontrada no município de Campo do Brito.

Segundo informações policiais, o condutor e o passageiro da motocicleta foram abordados e o veículo foi identificado como roubado. O autor do crime não foi identificado, pois o crime aconteceu no estado da Bahia.

A motocicleta foi recuperada e os receptadores foram ouvidos e responderão pelo crime de receptação. O delegado Bruno Santana orienta aos munícipes que qualquer denúncia pode ser feita através do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.