Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), juntamente com equipes da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), prenderam um casal por tráfico de drogas ilícitas. O fato ocorreu no município de Nossa Senhora do Socorro, na noite dessa segunda-feira, 26.

Durante patrulhamento pela localidade, os militares receberam informações por meio do Ciosp sobre a comercialização ilegal de drogas em via pública no Conjunto Jardim III.

Ao chegar no local, um homem am atitude suspeita correu para dentro de um residência assim que percebeu a presença policial. Os militares foram até a porta do imóvel e observaram uma sacola plástica aberta contendo uma grande quantidade de substância análoga a maconha.

Diante do flagrante, a equipe iniciou buscas no interior da casa, onde foram encontrados quase 3kg de maconha e outras frações da droga divididas em 267 papelotes, aproximadamente 1kg de cocaína, além de munições de arma de fogo de diversos calibres e balanças de precisão.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para à Delegacia para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE