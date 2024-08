Nota

A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Baixa da Coxa, é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 26 de Março de 1996, reconhecida pela Lei Estadual nº 6.115, de 14 de Dezembro de 2006, de utilidade publica.

Tem um legado de contribuição para o desenvolvimento e qualidade de vida da população daquela comunidade, com projetos de iluminação rural como o “Luz para Todos”, do Governo Federal; Construção de 37 casas populares na comunidade, pelo programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal; Aquisição de bovinocultural, através do “Projeto Prosperar” do Governo Estadual.

Dentre vários outros projetos que fomentaram e/ou fomentam a economia e dar dignidade aos moradores da referida comunidade bem como do município em geral.

Sobre os questionamentos infundados a respeito da eventual má distribuição de casas apontado na matéria publicada pelo site Jornal de Sergipe, no dia 22 de agosto de 2024, resta esclarecer que a associação tem abrangência de atuação em todo o território do estado de Sergipe, conforme estabelece o artigo 2º, letras “G e H” do seu estatuto. Nesse sentido em agosto de 2023, a associação iniciou a formulação de indicações ao Ministério das Cidades, para a construção de casas do projeto “Minha Casa Minha Vida – Rural”, onde foram encaminhadas duas propostas, uma com cinquenta nomes e outra com vinte e sete nomes, ambas compostas por moradores de Monte Alegre de Sergipe.

Por fim, a associação foi habilitada pelo referido Ministério, para a construção de cinquenta casas, as quais serão construídas quatro em Monte Alegre de Sergipe e quarenta e seis no município de Siriri.

Resta esclarecer ainda, que não houve nenhum tipo de promessa a nenhuma das pessoas relacionadas nas propostas, bem como também não houve nenhum tipo de pedido financeiro por parte do Presidente ou de qual

Para que fique bem claro, todo o processo de formulação das propostas foram feitos respeitando as normas estatutárias e as legislações vigentes.

Portanto, os critérios de habilitação das propostas e municípios a serem contemplados pelo programa “Minha Casa Minha Vida -Rural”, são exclusivamente do Ministério das Cidades do Governo Federal, sendo que a associação, muito menos o seu presidente não tem poderes para tanto.

