O ambiente eleitoral em Monte Alegre de Sergipe tem esquentado nas últimas semanas, gerando apreensão entre os moradores. Luciano Lino, marido da prefeita Nena e também secretário-geral do município, tem sido visto acompanhado por uma equipe de segurança privada, o que tem alimentado um clima de tensão na cidade. O nome que mais se destaca entre os seguranças é o de Christian Melo Arcieri, envolvido em um episódio policial de grande repercussão.

Christian, que ocupa o cargo de segurança de Lino, esteve nas manchetes após um incidente grave. De acordo com reportagens do programa Cidade Alerta, apresentado pela jornalista Mariana Senna, ele foi responsável pela morte de Caio Vinicius Melo dos Santos, de 18 anos, morador do Bairro São Conrado, em Aracaju, e estudante da Escola Barão de Mauá.

O jovem foi atingido por disparos feitos com uma arma supostamente irregular. Além disso, Christian teria baleado outro jovem no mesmo episódio, o que o fez responder por três crimes: homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas.

Moradores da cidade relatam que a presença ostensiva de seguranças tem gerado medo e constrangimento. Um dos habitantes, que pediu anonimato, afirmou que até policiais militares estão realizando serviços privados para essa equipe de segurança, algo considerado ilegal. “Esses seguranças estão em duplas, circulando em caminhonetes brancas da marca Mitsubishi, que, segundo informações, são locadas pela prefeitura e abastecidas com dinheiro público”, revelou o morador.

A população local tem expressado insatisfação, interpretando a presença desses seguranças armados como uma tentativa de intimidação. Muitos acreditam que a estratégia visa pressionar eleitores que se opõem à atual administração, em um esforço para eleger Evandro Pereira, sobrinho da prefeita Nena, como sucessor no cargo. “Eles querem manter a família no poder por mais quatro anos”, concluiu o morador.