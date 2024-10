Conversas gravadas a que esta reportagem teve acesso revelam um suposto esquema de compra de votos envolvendo auxiliares próximos à prefeita de Gararu, Zete de Janjão (PSD), que busca a reeleição.

Nas gravações, os secretários de Administração e de Finanças, aparecem negociando pagamentos em dinheiro para eleitores de candidatos adversários, em uma tentativa de influenciar o resultado da eleição municipal.

A gestão de Zete, que já vinha sofrendo desgaste após uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), agora enfrenta novas acusações que podem abalar ainda mais sua candidatura.

A prefeita, investigada por suspeitas de corrupção, viu sua popularidade cair nos últimos meses, enquanto seu principal opositor, Marcelo de Ary (União Brasil), ganhou força na corrida eleitoral.

As gravações obtidas sugerem o uso da máquina pública para interferir no pleito, com a distribuição de dinheiro como forma de captar votos. A situação levanta sérias preocupações sobre a lisura do processo eleitoral no município.

A revelação do esquema de compra de votos aumenta a pressão para que as autoridades competentes atuem rapidamente na investigação e punição dos envolvidos, garantindo que a eleição em Gararu ocorra de forma justa e democrática.

Ouça o áudio da gravação entre um secretário da preitura e um “eleitor”Ouça o áudio da gravação

Ouça o áudio da gravação entre outro secretário da preitura, onde o mesmo fala sobre abastecimentos de carros e motos para um evento politico: