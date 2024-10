Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) interceptaram uma tentativa de venda de pistola no bairro Olaria, em Aracaju. Dois homens foram presos em flagrante. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 30, e foi divulgada nesta terça-feira, 1º.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as investigações já apontavam a comercialização, e os policiais iniciaram diligências. “Identificando um motoboy em atitude suspeita. Na abordagem, ele informou que estava ali para fazer a venda e disse que o real proprietário, um outro envolvido, residia no Lamarão”, detalhou.

Os policiais foram ao Lamarão e identificaram o real proprietário da arma. “O suspeito foi preso, e todos foram conduzidos ao Denarc, onde foram autuados em flagrante por comércio ilegal de arma de fogo. Além dos conduzidos, foram apreendidos pistola 9mm, dois carregadores, 13 munições, coldre e a motocicleta”, completou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.