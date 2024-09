A Justiça Eleitoral de Sergipe está em análise de um caso de propaganda eleitoral negativa, onde a Coligação “Unidos pela Reconstrução” (União/Mobiliza/Federação Brasil da Esperança/ Solidariedade), do município de Porto da Folha, entrou com uma representação contra Vicente Ferreira de Brito Neto, administrador do perfil @namiradanoticiapdf no Instagram. O caso envolve a publicação de conteúdo com acusações infundadas contra o pré-candidato a prefeito, Everton Lima Góis, da chapa “União Brasil”.

De acordo com a denúncia, em 10 de setembro de 2024, uma montagem com a foto de Everton Góis e do jornalista Washington Piabeta foi publicada no Instagram, alegando que a chapa adversária teria utilizado fake news para prejudicar a candidatura de Thiago Santana, líder da coligação “Por Amor a Porto da Folha”. O conteúdo associava Washington a Everton, sugerindo uma relação entre os dois na disseminação de informações falsas.

O Ministério Público Eleitoral, representado pelo promotor Fábio Putumuju, considerou que a postagem ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ofendendo a honra e a imagem de Everton. A publicação foi vista como uma tentativa de influenciar os eleitores negativamente, o que caracteriza propaganda eleitoral negativa, conforme previsto na Resolução nº 23.610/19 do Tribunal Superior Eleitoral.

Uma liminar foi concedida determinando a retirada imediata da publicação e a imposição de multa diária de R$ 15 mil, limitada a R$ 100 mil, em caso de descumprimento. Entretanto, o representado não removeu o conteúdo, descumprindo a ordem judicial. O Ministério Público solicitou a suspensão da página do Instagram @namiradanoticiapdf, alegando que a manutenção das publicações continuaria a prejudicar o equilíbrio do processo eleitoral.

A página @namiradanoticiapdf pertence a um homem conhencido VICENTE FERREIRA DE BRITO NETO, “Netinho” Brito, sobrinho de Thiago Santana candidato a prefeito.