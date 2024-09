Durante a noite desse domingo (1º), na cidade de Nossa Senhora da Glória, equipes do 4º Batalhão e do Batalhão de Polícia de Caatinga realizaram apreensão de aparelhagem sonora, após denúncia de perturbação do sossego. Três pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional por envolvimento na contravenção penal.

Os policiais do 4º Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia de uso abusivo de som em uma festa particular. Após constatarem a veracidade da informação, os militares enfrentaram resistência por parte da proprietária do imóvel, que havia contratado uma equipe de sonorização para comemorar seu aniversário.

Em seguida, alguns participantes da festa contestaram a ação policial, desacatando a PM. De acordo com o Relatório de Ocorrência, duas garrafas de vidro foram arremessadas na direção da viatura.

Diante dos fatos, a equipe do 4º Batalhão solicitou apoio do Batalhão de Caatinga, e efetuou a condução à delegacia da dona do imóvel e do responsável pelo evento, além do dono da aparelhagem sonora.

Fonte: Ascom PM/SE