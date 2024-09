Na última quinta-feira, 19, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam dois homens por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul da capital.

De acordo com as informações policiais, o flagrante ocorreu após uma abordagem em veículo em frente na Rua Aloisio Campos. Dois suspeitos estavam no local, fizeram movimentos bruscos e entraram rapidamente em um imóvel em obras, ao notar a presença dos militares.

A ação resultou na apreensão de drogas, sendo uma parte já fracionada.

A dupla e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas pertinentes.

Fonte: Ascom PM/SE