A Polícia Federal abriu uma investigação envolvendo o deputado federal Bosco Costa (PL-SE) por seu suposto envolvimento em um esquema de extorsão e cobrança indevida de R$ 1,6 milhão. O caso, ocorrido em 2020, envolve também dois deputados federais do Maranhão e gira em torno da exigência de pagamento feita ao então prefeito de São José do Ribamar (MA) em troca da liberação de emendas parlamentares.

Segundo o prefeito, que à época do ocorrido decidiu recorrer à Polícia Federal, ele foi alvo de ameaças e extorsão por parte dos parlamentares, que alegavam ser responsáveis pela apresentação das emendas destinadas ao município. Em troca dos recursos, os deputados teriam exigido a quantia de R$ 1,6 milhão.

A investigação segue em andamento, e a Polícia Federal ainda não divulgou detalhes sobre o andamento do inquérito ou possíveis desdobramentos. No entanto, a repercussão do caso aumentou a pressão sobre os parlamentares, que já enfrentam uma enxurrada de críticas e cobranças por transparência em relação às acusações.

O episódio coloca mais uma vez em evidência a relação conturbada entre a política e o uso de emendas parlamentares, levantando questionamentos sobre a prática e o destino de recursos públicos em esquemas de corrupção e chantagem.