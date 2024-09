Em um cenário onde qualquer descuido pode gerar grandes prejuízos financeiros em golpes praticados pelos cibercriminosos, a Polícia Civil mapeou as principais recomendações de segurança relacionadas a aplicativos de redes sociais, assim como também para outras plataformas e sites na internet. Dentre as orientações, estão a utilização de senhas fortes, ativação de dupla verificação e autenticação de dois fatores, utilização de redes seguras e instalação de antivírus. As dicas de segurança foram apresentadas pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), que investiga crimes praticados no ambiente digital.

Dentre as principais recomendações de segurança para evitar golpes financeiros está a ativação de camadas de proteção e segurança em programas e ferramentas utilizadas em celulares e computadores. “Evitando que pessoas tanto físicas, quanto jurídicas sejam vítimas de criminosos e tenham os seus dados vazados e suas aplicações financeiras comprometidas”, explicou a delegada Luana Guedes, do Depatri.

É importante utilizar a verificação em duas etapas ou autenticação em dois fatores, assim como enfatizou Lauana Guedes. “É a inclusão de algo a mais, além da senha, ou seja a criação de um código que se recebe por SMS ou por e-mail. Ainda assim, é importante acessar as contas com frequência para verificar se houve alguma movimentação suspeita, podendo fazer a contestação”, sugeriu a delegada.

Redes seguras

Como camadas adicionais de proteção, Lauana Guedes recomendou a instalação de antivírus, combinado à utilização apenas de redes Wi-Fi próprias – como da residência – ou mesmo os dados móveis do celular. “Além disso, é necessário optar pelos aplicativos oficiais. Quando for acessar um site, observe se há o código de segurança SSL, ou seja, se o endereço tem o ‘s’, em ‘https://’”, complementou Lauana Guedes.

Senhas fortes

Quando já se está em um ambiente digital considerado seguro, é preciso estar atento à robustez da senha utilizada em aplicativos e sites, conforme Lauana Guedes. “É importante utilizar senhas fortes, maiores e com diversos tipos de caracteres, como letras, números e outros elementos. Também é importante não utilizar a mesma senha em todos os aplicativos e sites”, orientou a delegada.

Verificação de destinatário em transferências

Ao observar a segurança dos sites e dos aplicativos, quando o assunto é transferências bancárias, há ainda a recomendação para verificar o destinatário. “Ao fazer transações na internet, é importante verificar se aquele beneficiário, se aquele destinatário é realmente a pessoa ou a empresa a quem se destina o pagamento. Isso evita cair em diversos tipos de golpes”, enfatizou a delegada Lauana Guedes.

Dicas de segurança para aplicativos e sites

– Ative a verificação em duas etapas dos aplicativos;

– Instale um antivírus;

– Utilize somente redes Wi-Fi confiáveis, como a da própria residência;

– Se desconfiar de uma rede Wi-Fi, utilize apenas os dados móveis;

– Não repita senhas em sites e aplicativos diferentes;

– Utilize sempre senhas fortes, com números, letras e outros caracteres.

Denúncias e registro de ocorrências

Caso já tenha sido vítima de golpes envolvendo plataformas na internet, a exemplo de redes sociais e sites, é fundamental registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil ou ainda pela Delegacia Virtual. Qualquer denúncia sobre golpes na internet devem ser encaminhadas à Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.