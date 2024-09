Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem suspeito de praticar furtos na região central do município de Propriá. O fato ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira, 23.

Ao realizar patrulhamento, a equipe recebeu denúncias sobre uma série de furtos a estabelecimentos comerciais. Diante das informações, a equipe iniciou buscas nas redondezas com o intuito de localizar o suspeito.

Momentos depois, o homem foi localizado andando em via pública. Em posse do suspeito, foi encontrada uma mochila contendo sete relógios, três aparelhos celulares, armações de óculos e diversos itens de higiene pessoal.

Após o reconhecimento do material apreendido por duas vítimas, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Propriá para doção das medidas legais pertinentes.