O município de Porto da Folha, localizado no Sertão de Sergipe, enfrenta uma grave crise após o bloqueio de seu Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ocorrido nos últimos dias.

A medida foi tomada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) devido a pendências fiscais e inadimplências em repasses previdenciários, o que tem causado preocupação entre gestores e a população local.

O FPM é uma das principais fontes de receita das prefeituras, sendo essencial para o custeio de serviços básicos como saúde, educação e infraestrutura.

O bloqueio de tais recursos, além de afetar diretamente a administração municipal, pode trazer impactos profundos no funcionamento dos serviços públicos, comprometendo o pagamento de servidores, fornecedores e a manutenção de programas sociais.

Porto da Folha não é o único município de Sergipe a enfrentar bloqueios no FPM por conta de irregularidades. Nos últimos anos, várias prefeituras de pequeno e médio porte do estado têm sofrido com bloqueios por inadimplência junto ao INSS, uma situação recorrente em cidades que dependem fortemente do FPM para equilibrar suas contas.