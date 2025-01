Lagarto, SE – A Prefeitura de Lagarto anunciou, nesta segunda-feira, a decretação de estado de emergência financeira e administrativa, com validade de 180 dias. A medida, apresentada em nota oficial pelo prefeito Sérgio Reis, busca lidar com a delicada situação fiscal enfrentada pelo município e foi divulgada nas redes sociais da gestão municipal.

Como parte da estratégia para mitigar os impactos da crise, foi instituído um Gabinete de Crise. O grupo será responsável por articular ações entre os diversos setores da administração municipal, assegurando a continuidade de serviços básicos e implementando medidas urgentes para restaurar o equilíbrio financeiro e administrativo.

“Estamos empenhados em recolocar nossa cidade no caminho certo, superando os desafios e construindo um futuro de progresso”, destacou o comunicado da prefeitura. A gestão também reforçou o compromisso de manter a transparência em todas as etapas do processo e de informar os moradores sobre as iniciativas adotadas.

Embora ainda não tenham sido divulgados detalhes das primeiras ações, a prefeitura garantiu que o foco estará na preservação dos serviços essenciais e na recuperação das contas públicas.

O decreto reflete a preocupação da administração com os efeitos da crise sobre o município e a necessidade de respostas ágeis e coordenadas. “Enfrentaremos essa fase com responsabilidade e dedicação para garantir que Lagarto volte a trilhar o caminho do desenvolvimento”, declarou o prefeito Sérgio Reis.

A população agora espera por medidas concretas e eficazes para superar os desafios e trazer estabilidade ao município.