O dólar à vista operava com forte alta frente ao real nesta terça-feira, ampliando os fortes ganhos da véspera, com os receios do mercado sobre o cenário fiscal mais uma vez se sobrepondo ao impulso positivo de um leilão de dólares à vista realizado pelo Banco Central, enquanto investidores ainda digeriam a ata da mais recente reunião do Copom.

Qual é a cotação do dólar hoje?

Às 10h16, o dólar à vista subia 1,08%, a 6,158 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 recuava 0,06%, a 6,155 reais na venda.

Na segunda-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,04%, cotado a R$ 6,092 — o maior valor nominal de fechamento da história.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

Dólar comercial

Compra: R$ 6,157

Venda: R$ 6,158

Dólar turismo

Compra: R$ 6,103

Venda: R$ 6,283

O que aconteceu com o dólar?

O Banco Central divulgou antes da abertura a ata da reunião de política monetária da semana passada, em que os membros decidiram acelerar o ritmo de aperto dos juros ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano, e sinalizar mais dois aumentos da mesma magnitude no próximo ano.

Fonte Infomoney