A Delegacia de Turismo (Detur) divulgou imagens do suspeito de furtar elementos metálicos da fachada de uma clínica localizada na Rua Poeta José Salles de Campos, no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (7).

De acordo com as informações policiais, o suspeito agiu por três vezes, e um dos casos ocorreu no dia 10 de dezembro de 2024.

O suspeito foi flagrado em imagens de câmeras de segurança que foram encaminhadas à Detur, junto ao boletim de ocorrência registrado pela clínica.

Com base no boletim de ocorrência e imagens de câmeras de segurança, a Detur instaurou inquérito policial para identificar o suspeito do furto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação do suspeito de furtar elementos arquitetônicos da fachada da unidade de saúde sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.